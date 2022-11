x x

CISLAGO – Sabato 5 novembre, ore 10.30, nella biblioteca comunale di via Magenta a Cislago riparte il progetto “Un Sacco di Storie” con letture e i laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura dell’Associazione Il Baule delle storie. Insomma, per i bimbi una occasione di stare insieme, fare magari anche nuove amicizie e comunque di passare una mattinata interessante.

Il via dedicato a Cristoforo Colombo

Il primo appuntamento è intitolato “Alla scoperta di Cristoforo Colombo”, si potrà partecipare previa prenotazione obbligatoria; oppurtunità di saperne di più del famoso esploratore e navigatore, in modo simpatico e coinvolgente.

(foto archivio: la biblitoteca civica di Cislago, che ospita dunque questa iniziativa dedicata ai più piccoli)

