Ciao don Pasquale, l’omaggio della Repax. Oggi la camera ardente alla Regina Pacis

SARONNO – “Domenica notte ci ha lasciati don Pasquale Colombo, storico parroco di Regina Pacis che ha sempre sostenuto le nostre attività e senza il quale forse la Repax non sarebbe mai nata. Grazie don Pasquale per aver creduto nel nostro progetto. Ti salutiamo e ti accompagniamo con una preghiera, certi che anche da lassù continuerai a fare il tifo per le nostre squadre”.

E’ il saluto semplice ma sentito dedicato dalla società Repax al religioso che ha guidato dal 1986 al 2010 la parrocchia di via Roma.

Stamattina dalle 9 la salma di don Pasquale Colombo sarà alla Regina Pacis per la camera ardente che proseguirà fino alle 21 quando sarà recitato il rosario. Una scelta dettata dalla volontà di dare l’opportunità ai fedeli di dedicare un ultimo saluto al religioso.

Del resto il legame con la Regina Pacis è rimasto molto intenso anche quando nel 2010 ha lasciato l’incarico di parroco ed si è trasferito a Villaggio Brollo.