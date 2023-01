x x

SARONNO – La befana in sidecar del Motoclub Saronno ha conquistato anche quest’anno i bimbi saronnesi di tutte le età. Per nulla intimoriti dallo spiegamento di moto i bimbi si sono messi ordinatamente in fila e arrivati davanti alla Befana non hanno lesinato abbracci, sorrisi e anche qualche bacino.

C’è chi ha voluto fare una foto ricordo con la mamma o con il fratellino prima di ritirare i dolci e il piccolo gioco personalizzato che i volontari del Motoclub hanno preparato come ogni anno sotto l’albero di Natale nel cuore di Saronno.

La Befana è arrivata intorno alle 14,30 quando in piazza sono sopraggiunti i primi bimbi con le famiglie. Parcheggiato il sidecar davanti all’albero di Natale si è rimboccata le maniche per allestire, coi centauri del club cittadino, tavoli con dolci e regali. La sua mattinata era iniziata alla Rotonda dove è arrivata stamattina con una trentina di centauri che l’hanno scortata alla Casa di pronta accoglienza dove ha distribuito diversi regali. Annuato a causa delle normative anticovid il tradizionale tour nelle case di riposo cittadine.

LA MATTINATA DELLA BEFANA

