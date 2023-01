x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Attac Saronno sulle chiusure della guardia medica di Saronno.

“Davvero non vorremmo scrivere un comunicato stampa quasi ogni giorno, ma il livello di violazione del diritto alla salute dei cittadini di Saronno e dintorni è talmente elevato, che non possiamo stare zitti. Anzi.

Antefatti: in un comunicato dell’8 gennaio Attac Saronno denuncia la chiusura senza preavviso della Guardia Medica (servizio di continuità assistenziale) che attualmente ha sede presso l’ospedale cittadino, segnalata da un foglio volante scritto a penna biro attaccato al cancello della sede, che parla del 7 gennaio.

L’8 gennaio torniamo a controllare, ma tutto è ancora chiuso. Facciamo partire il comunicato. Tace l’Asst, tace l’ospedale. Il Pd locale rilancia, il consigliere regionale Monti (Lega) la butta in caciara preelettorale.

Il sindaco di Saronno esce ieri con un comunicato, in cui afferma di averne parlato con i responsabili in Azienda Socio Sanitaria Territoriale, da cui apprendiamo che anche l’1 gennaio la Guardia Medica era chiusa.

Il fatto odierno: una cittadina scrive ad Attac Saronno testualmente quanto segue:

in merito a questa problematica letta sul giornale, vorrei segnalarvi che la guardia medica di saronno era chiusa e senza alcun avviso apposto, anche il 26 dicembre.

Telefonando al numero apposito regionale, mi hanno messo in contatto con il medico presso il centro assistenziale di Tradate, il quale mi ha sconsigliato di recarmi da loro causa sovraccarico richieste, a meno di situazione grave.

Sono andata comunque per forte dolore, e tra l’altro il medico presente a Tradate non è stato in grado di fare una diagnosi e mi ha consigliato di cercare subito un appuntamento da un otorino, per il giorno dopo, ma di cercare privatamente perchè con il ssn ci avrei messo troppo tempo.

Suggerimento totalmente inutile: il giorno dopo sono andata dal mio medico di base che mi ha facilmente parotite (diagnosi corretta, problema risolto seguendo le sue indicazioni).

Questa mail solo per condividere, se servissero ulteriori elementi per fare sentire la voce di cittadini.

Quindi la nuova notizia è doppia:

Guardia Medica non funzionante (nemmeno la decenza di un indecente foglietto, stavolta!) il 26/12 Asst che, verosimilmente, tace al Sindaco la chiusura anche del 26/12, oltre che dell’1/1 poi rivelata.

Perché tutto questo è ancora più grave di quanto già accaduto?

Perché rende non credibile la veridicità delle dichiarazioni dell’Asst, che nemmeno a un sindaco dice la verità.

Per fortuna i cittadini hanno orecchie e occhi ben aperti, e – soprattutto – una consapevolezza nuova. E cominciano a denunciare. E noi, di conseguenza, continuiamo a chiedere le dimissioni dei vertici Asst.