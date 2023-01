x x

SARONNO – Ultimo capitolo della ricca manifestazione dedicata a Sant’Antonio. Oggi, martedì 17 gennaio torna la sagra che fa vivere il borgo contadino e tutte le tradizioni di una volta.

Si parte all’oratorio della Sacra Famiglia con la benedizione delle auto dalle 14 alle 19 e quella degli animali, con don Alberto Corti, alle 15 davanti la chiesetta seguita da merenda con cioccolata calda, panna e biscotti. In serata dopo la cena all’oratorio San Giovanni Bosco alla Sacra Famiglia con salamelle e vin brulè si rinnoverà alle 20,30 alla presenza della banda il falò di Sant’Antonio. Alle 21,15 come tradizione il falò che per la prima volta si terrà all’interno dell’oratorio della Sacra famiglia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione