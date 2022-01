x x

SARONNO – Si rinnovano oggi i tradizionali appuntamenti della sagra di Sant’Antonio organizzati dall’omonimo gruppo storico nel pieno rispetto delle normative anticovid. Dopo aver annullato il corteo contadino per le vigenti misure anticontagio il gruppo ha deciso di proporre una versione ridotta dei momenti clou delle celebrazioni dedicate al santo.

Nel weekend si sono tenute le visite dalla chiesetta e l’apertura dell’osteria con polenta e altri piatti della tradizione. Oggi si parte con la devozione popolare con le sante messe alla chiesa di Sant’Antonio alle 8 e alle 9.

Pomeriggio appuntamento con la benedizione degli animali al Parco degli Alpini dalle 15 alle 16 mentre si rinnoverà all’oratorio di San Giovanni Bosco alla Sacra Famiglia di via San Francesco la benedizione delle auto in programma dalle 14 alle 19.

