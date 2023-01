x x

CANTU’ – Prima sconfitta dopo tanto tempo per il Fbc Saronno, ma non conta niente. Stiamo infatti parlando dell’ultima amichevole del periodo invernale, in attesa del girone di ritorno del campionato di Promozione, che ha visto i biancocelesti di scena a Cantù. E’ finita 3-2 per i locali dell’Arcellasco (anche loro Promozione), per i saronnesi sono andati a segno Bello e Della Torre.

“Ancora un ottimo test per mister Danilo Tricarico, per provare nuove soluzioni. Ancora una buona prova dei ragazzi, in vista della partita di domenica, importantissima, perché si ricomincia a fare sul serio, si ritorna a giocare per i tre punti! Grazie alla società Arcellasco per l’ospitalità e l’amicizia dimostrate” dicono i dirigenti del Saronno.

(foto archivio: Bello, uno dei marcatori del match)

