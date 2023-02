x x

SARONNO – Ancora una modifica alla viabilità per il quartiere della Regina Pacis.

Dal 27 febbraio al 3 marzo, ossia la prossima settimana, resterà chiusa al traffico per tutta la settimana via Biffi, che sarà area di cantiere per la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato in via Roma, area Regina Pacis, dove già vige il senso unico di marcia sino a fine marzo.

In sostanza il transito in via Biffi sarà consentito soltanto ai residenti.

(foto del cantiere in via Roma nel primo tratto)

