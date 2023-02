x x

LENTATE – Partita di carattere per l’Esperia Lomazzo che rimane in zona playoff. Questa domenica ha sfidato la Lentatese squadra a metà classifica. Romeo al 16′ sblocca la partita e porta in vantaggio gli ospiti. Al 23′ Malacarne riesce a pareggiare. L’ESperia ci crede e nel finale arriva il gol di Butti che regala i tre punti al Lomazzo.

L’Esperia Lomazzo si conferma une delle squadre più solide di questo campionato ed una delle grandi sorprese.

Il tabellino

LENTATESE-ESPERIA LOMAZZO

LENTATESE Sala, Lorusso, Coppola, Parravicini, Cogotzi, Tamai, Malacarne, Ballabio, Tagliabue, Ingribelli, SAccullo. A disposizione Re, Fontana, Barilla, Molteni, Orsi, Iachini, Leone, Morin, Fusto. All. Valente.

ESPERIA LOMAZZO Origgio, Cassina, Ronzoni, Riolo, Pisani, Quitadamo, Romeo, Canavesi, Metti, Schiavano, Rampoldi. A disposizione Stillitano, Sala, Pagliari, Leone, Garri, Cara, Butti, Reci, Brittanni.

ARBITRO Samuele Galimi Milano, assitenti Andrea Mazzeo di Busto Arsizio e Francesco Burak Natale di Busto Arsizio.

MARCATORI Romeo (E) 16′ pt; Malacarne (L) 23′ pt; Butti (E) 90′.

26022023