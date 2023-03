x x

CERIANO LAGHETTO – Sabato sera di lavoro per le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza accorsi dopo la chiamata di alcuni passanti che hanno visto fumo e fuoco arrivare dal tetto di una villetta.

L’incendio si è sviluppato in un’abitazione di via San Francesco d’Assisi: ad essere interessato il tetto. Sul posto sono intervenute le autopompe del distaccamento di Lazzate e del distaccamento di Saronno e l’autoscala del distaccamento di Desio.

Solo intorno alle 23 le fiamme sono state completamente domate e i vigili del fuoco, con i carabinieri intervenuti a supporto, hanno potuto iniziare gli accertamenti per risalire alle cause. Non si sono, fortunatamente, registrati feriti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione