x x

SARONNO – Mancano pochi giorni, ormai, all’inizio del festival della Poesia – la seconda edizione che si terrà nella città degli amaretti dal 25 marzo al 2 aprile. In preparazione a questa manifestazione e in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne, la presidente della commissione Cultura, Chiara Angaroni, scrive un augurio a tutte le donne in poesia con le parole della poetessa Mariangela Gualtieri.

Ci sono donne gonfie d’amore

sono spade e forcelle e assi

nella manica.

Vitalità si sporge

dai capezzoli per un latte piccolo

all’infante. Le condiziona la struttura celeste

quel tessere l’enigma

fino al velo scostato per pochissimo

fino alle sonde acute

di concentrazione.

Non sono donne in verità

ma passeri sporgenti su nidiate

inermi. L’estate entra

nei vestiti

e s’infila

in un sudore d’ossa delicate.

Sono qui. Portano parte del peso

una polvere di stelle primarie.

Soccorrono ridendo

le sponde d’un cielo

imperfetto che a volte cade.

Piangono. Ogni tanto.

Quel guastarsi del pane

il grave precipizio del tempo.

Sono che non c’è al mondo

bocca che rida meglio

di quella loro fiamma. O leggerezza

in sponda d’infante.

Niente c’è che perfori

come l’incendio a festa

di quel riso. Sono capanne

dove lo stanco pellegrino

piange

un poco

in sere cupe di gravità terrestre.

Dicono “si nasce in avanti. Verso la fonte

di tutta una luce. Al qui.

Al tempo. Al niente. Càlmati ora”.

Sono qui per questo. Portare la parola.

Ridere. Stare senza pensiero.

Dare da mangiare. Essere geniale svolta.

Pulire dove si sporca. Miracolare.

Sono opera intera d’un amore

trapuntato di stelle.

(foto d’archivio)