SARONNO – Dopo il tutto esaurito fella rapprentazione del 12 febbraio alla Regina Pacis, domenica 12 marzo la compagnia teatrale Attori per caso torna a Saronno, nel quartiere Prealpi per un nuovo appuntamento con il teatro in dialetto milanese.

L’appuntamento è alle 15, al cinema teatro “Prealpi” piazza Prealpi, con ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti.

La compagnia teatrale saronnese “Attori per Caso” presenta “Pignasecca e Pignaverde” di Emerico Valentinetti, adattata in dialetto milanese da Antonio Menichetti.

Capolavoro del teatro dialettale genovese e portata al successo da Gilberto Govi narra le vicissitudini di Felice Pastorino, un avaro imprenditore indaffarato nel procurare alla figlia un pretendente che si riveli meritevole della sua dote. Così, quando il brillante Eugenio confessa il suo amore per la ragazza ed il desiderio di sposarla, viene bruscamente ricacciato da Felice che per la figlia ha in mente ben altri progetti: concederla in moglie ad un anziano cugino (anch’egli un avaro) cosicchè il denaro non escadal nucleo famigliare.

“Per chiarire il titolo – comunicano dalla compagnia – provate a pensare che né una pigna secca né una pigna verde fanno i pinoli.”

