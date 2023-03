x x

SARONNO – Non sono certo passati inosservati i controlli realizzati dagli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica negli ultimi giorni per arginare il problema della sosta selvaggia in città.

I vigili hanno notificato una ventina di una sanzioni tra via Randaccio e via Milano per il mancato rispetto delle norme che regolano la sosta. Il verbale è da 42 euro che scendono a 29 euro se si paga la sanzione entro 5 giorni.

I controlli in via Milano sono stati dettati dalla necessità di evitare intralcio ai mezzi del cantiere che sta svolgendo i lavori per riqualificare il sottopassaggio pedonale e ciclabile dell’arteria. Un intervento realizzato all’ambito del progetto ciclometropolitana saronnese come spiegato in consiglio comunale dall’assessore Franco Casali. Recentemente oltre al cantiere che chiude il sottopassaggio pedonale e occupa parte di via Maestri del Lavoro e via Milano è stato realizzato anche un intervento di riqualificazione dei marciapiedi del sottopassaggio.

Tornando alle multe, come detto, sono state necessarie per scoraggiare la sosta a ridosso del cantiere che crea problemi alla circolazione dei mezzi pesanti.

In via Randaccio invece i controlli sono frequenti proprio per scoraggiare la sosta fuori dagli spazi o il mancato rispetto del disco orario. Si tratta dell’area intorno al parco Alpini dove i turnover delle auto è particolarmente intenso anche per la vicinanza con il centro medico Meditel.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione