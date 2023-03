x x

SARONNO – Non si placano le polemiche per l’aumento delle bollette dell’acqua a Saronno. Tanti i cittadini che continuano a chiamare Alfa e anche l’Amministrazione comunale per lamentarsi degli aumenti anche per chiedere nuove soluzioni per far fronte alle bollette decisamente salate e a cui alcune famiglie non riescono a far fronte. Problemi anche per i commercianti soprattutto quelli con attività con più alto consumo di acqua.

A dar voce concretamente alla protesta Sergio Giannoni, ex candidato sindaco e candidato sindaco, che ha presentato un esposto ai carabinieri della stazione di via Manzoni. L’atto ufficiale lunedì mattina dopo l’incontro, annunciato la scorsa settimana, con il sindaco Augusto Airoldi.

“Il primo cittadino mi ha fornito il verbale della riunione dei sindaci che ha deliberato l’aumento delle tariffe spiegando che era assente perchè contrario. Una risposta che ovviamente non può essere soddisfacente per un cittadino. Il suo compito, per cui è stato eletto e viene pagato dai saronnesi, è quello di rappresentarne gli interessi”. In ogni caso Giannoni, bollette alla mano, si è presentato dai carabinieri per presentare un esposto contro gli aumenti applicati da Alfa contestando non solo l’incremento in sè ma anche la lettura con cifre diverse riportate sulla bolletta e sul contatore.

