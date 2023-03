x x

LIMBIATE – Com’è andata questo pomeriggio la prima partita di Terza categoria, almeno in zona, giocata a porte chiuse su disposizione delle autorità e per questioni di ordine pubblico? A Limbiate, casa del Dal Pozzo, l’incontro con il San Giuseppe Arese è finita 2-0 per i locali. Risultato importante per i gialloverdi del Dal Pozzo visto che la (ex) capolista San Giorgio riposava e dunque è proprio il Dal Pozzo ora ad essere tornato al comando della graduatoria, con 44 punti (e 19 gare giocate) contro i 43 punti (e 18 gare giocate) del San Giorgio. Dietro, in classifica, invece c’è il vuoto.

Tornando all’incontro odierno giocato al centro sportivo del Villaggio del Sole di Limbiate, Dal Pozzo dunque vincente grazie alle reti di Sevesi e Barone. Match disputato a porte chiuse, ovvero senza pubbico, su disposizione della questura di Monza, dopo quel che era successo in occasione della gara di andata quando i tifosi del Dal Pozzo avevano trovato ad attenderli ad Arese un gruppo di facinorosi armati anche con tirapugni ed aste di bandiere rinforzate, sequestrate della Digos.

(foto archivio)

19032023