SARONNO – Risveglio movimentato stamattina, venerdì 24 marzo, ad Uboldo in via Portiola da dove poco dopo le 5,30 è arrivata una richiesta di aiuto. Qualcuno ha chiamato il numero uno delle emergenze chiedendo di intervenire per botti che sembravano spari. La chiamata ha ipotizzato anche un ferito maschio. La centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto infermieristica sempre da Saronno.

Arrivati sul posto, con una pattuglia di carabinieri della compagnia di Saronno, i soccorritori hanno trovato solo due auto incidentate. Così è presto stato chiarito l’accaduto. Un incidente tra due vetture con i conducenti che si sono allontanati lasciando sul posto i mezzi incidentati.

