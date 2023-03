x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Mauro Rotondi esponente del Pd in merito alla vicenda dell’aumento delle bollette dell’acqua.

“Acqua azzurra, acqua chiara. In questi giorni risuona spesso su radio e tv la celebre canzone di Lucio Battisti nel ricordare il suo 80esimo compleanno, un inno all’acqua, bene prezioso, indispensabile alla vita.

Acqua salata è invece quanto commentano i cittadini saronnesi leggendo in questi giorni le nuove bollette aumentate anche del doppio. Un ulteriore rincaro per famiglie e imprese dopo le stangate su energia e carburanti.

I numerosi commenti pervenuti sulla vicenda danno diverse interpretazioni senza tuttavia fare chiarezza e spiegare alla nostra cittadinanza le ragioni dei rincari. Partire dai fatti è senza dubbio la strada migliore perché ognuno possa dare un giudizio obiettivo. Ricapitolando:

Saronno Servizi gestiva in maniera ottimale l’erogazione dell’acqua fino a poco tempo fa. I prezzi erano i più bassi della Provincia, il servizio è considerato tra i migliori nella nostra Regione . Con La Legge Regionale 26/2003: Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale-Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, la Regione Lombardia ha riorganizzato il servizio di erogazione acqua su scala provinciale affidandolo alla società pubblica Alfa srl con sede a Varese, da poco gestore unico. Di tale Legge, attuata solo oggi dopo vent’anni vediamo oggi i risultati e le sciagurate conseguenze sulle bollette. L’accentramento in capo ad Alfa, deciso dalla Regione, è stato poi condiviso a maggioranza dai Sindaci della Provincia, con le Amministrazioni di Centro destra tutte favorevoli. Il percorso, iniziato diversi anni fa con numerosi passaggi burocratici e votazioni, è arrivato oggi a conclusione. Le allora poche Amministrazioni contrarie, tra cui quella del nostro Sindaco Luciano Porro, poco hanno potuto fare per contrastare il percorso essendo in chiara minoranza sul territorio provinciale. Le nuove tariffe di Alfa srl sono oggi la media delle tariffe esistenti in tutta Provincia dove Saronno spiccava per offrire un costo tra i più bassi. Il passaggio ad Alfa penalizza i Comuni meglio gestiti come quelli gestiti da Saronno Servizi e avvantaggia I Comuni con bollette più care, ora ridotte per il calcolo della media.

Eccoci quindi ad Alfa, un regalo del centrodestra di cui avremmo fatto volentieri a meno. Vero, da passaggio del servizio acqua alla stessa Alfa il Comune di Saronno ricava dei soldi ma le conseguenze sulle bollette sono pesanti, ci chiediamo perché smantellare un servizio quando funziona bene. Hanno evidentemente prevalso altre logiche. Di istituire un nuovo carrozzone gestito centralmente per distribuire nuove cariche non sentivamo certo la mancanza. Possiamo poi discutere sull’opportunità della nostra Amministrazione di partecipare alle riunioni in Provincia o su come votare ma qualsiasi riunione o voto contrario non avrebbe cambiato una scelta politica chiara già presa da tempo.

Stupisce inoltre come la decisione di accentramento del servizio vada in direzione opposta al progetto di autonomia e federalismo tanto caro alla Lega. Infatti, dove le competenze locali funzionano bene e forniscono ai cittadini servizi secondo i principi di economicità ed efficienza meglio di quanto farebbe l’Amministrazione di rango superiore, perché non lasciarle al loro posto? In questo modo il settore pubblico sarebbe stimolato ad offrire servizi migliori con la prospettiva di maggiori risorse per la comunità e offerta di servizi di qualità.

Non condividiamo il percorso ma ci auguriamo a questo punto che Alfa srl possa gestire al meglio la nostra acqua, dedicando risorse importanti all’ammodernamento della rete idrica e ai servizi di manutenzione. Ribadiamo altresì l’importanza dell’acqua come bene comune, oltretutto in tempi di siccità come questi, gestita nel pieno interesse dei cittadini, come già indicato nel Referendum del 2011, e in tal senso proseguiremo la nostra attività politica futura.

