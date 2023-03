x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno.

Non poteva concludersi meglio per gli atleti della Rari Nantes Saronno l’impegnativa due giorni al Trofeo Città di Milano. Il weekend scorso si è svolta alla piscina Samuele a Mecenate la X^ edizione della prestigiosa manifestazione.

Brillanti le prestazioni individuali della squadra saronnese che parte bene già da sabato mattina. Tanti podi conquistati e performance di tutto rispetto da parte degli atleti: tra gli altri, Asia Villa che conquista altri due pass per i Criteria Nazionali, Eleni Moia che ottiene il suo 7° tempo limite, Fabrizio Fuscaldo qualificato nei 200 dorso, insieme a Giorgia Bertasi che strappa, a suon di bracciate, la sua prima qualificazione alle gare di Riccione. Tommaso Porcu continua a limare i sui migliori tempi (già ottenuti i pass nazionali) e non dimentichiamo Rebecca Borroni, ad un soffio dalla qualificazione a rana, ma ancora speranzosa, in attesa della pubblicazione delle graduatorie nazionali definitive.

Alla conclusione del meeting sono state premiate le migliori 8 squadre partecipanti su un totale di 44. Con orgoglio e un pizzico di sorpresa la RNS si è piazzata sul terzo gradino del podio, risultato esaltante, dietro i colossi della Nuotatori Milanesi e del Gam Team Brescia.

Molte le soddisfazioni anche dei tecnici che si sono protratte fino a domenica sera: “Sarebbe difficile, se non impossibile, scegliere la gara migliore o più emozionante. Il terzo posto finale è il riconoscimento più bello per l’incessante e duraturo lavoro di questo piccolo grande team”.

Con le emozioni del Trofeo di Milano ancora vive, gli atleti Rari Nantes Saronno si godono alcuni giorni di meritato riposo prima di ricominciare con la preparazione della seconda parte di stagione.

Ancora presenti in vasca e sempre concentrati, invece, i qualificati per i campionati nazionali che concluderanno la prima parte di stagione tra qualche settimana, con i Criteria prima e con gli Assoluti poi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione