SARONNO – Doppio turno in pochi giorni per il campionato juniores regionali di Fascia B. Sabato scorso la 25′ giornata, mentre oggi si gioca l’anticipo della 30′ giornata.

Sabato vittoria interna del Fbc Saronno secondo in classifica, 3-2 sul Varedo, a fare la differenza i gol saronnesi di Pozzi e doppietta di Sasso; la capolista Meda ha vinto 1-0 in casa sul Portichetto Luisago. Riguardo alle squadre locali, pari interno 3-3 del Rovellasca 1910 contro il Db Cesano Maderno, sconfitta interna dell’Esperia Lomazzo battuta 1-4 dall’Italia e pari interno della Gerenzanese, 2-2 contro il Base 96 Seveso. Infine, successo esterno, 4-5, per l’Sc United contro la Pro Olgiate, reti United firmate da Serenelli, Baraun, Mercadante e doppietta di Scarpati.

Non c’è tempo per riposare perchè nella giornata odierna tutti tornano in campo per l’anticipo della 30′ giornata. Alle 15 Bulgaro-Gerenzanese; poi riguardo alle squadre della zona alla 20 c’è Esperia Lomazzo-Muggiò e Menaggio-Sc United; stesso orario per Meda-Rovellasca 1910. Chiude il programma alle 20.45 Bovisio Masciago-Fbc Saronno.

La classifica

Meda 63 punti, Fbc Saronno 52, Muggiò 51, Rovellasca 1910 43, Varedo e Itala 39, Esperia Lomazzo 38, Gerenzanese 37, Bulgaro 24, Sc United 33, Menaggio 29, Base 96 Seveso e Db Cesano Maderno 26, Pro Olgiate 11, Portichetto Luisago 10.

(foto Sc United)

28032023