x x

SARONNO – La Inox Team Saronno Softball “è lieta di comunicare il rinnovo contrattuale della giocatrice Noa Armirotto che vestirà la divisa della squadra campione d’Italia per il terzo anno consecutivo” si legge in una nota del club.

“Come lo scorso anno puntiamo in alto e combatteremo in ogni partita. Non vedo l’ora di tornare in campo e iniziare questa nuova stagione con la divisa della Inox Team” ha commentato Armirotto, che ha concluso la stagione 2022 con una media battuta in campionato di .305 con 21 punti battuti a casa. “Noa è una giocatrice di grande esperienza e siamo contenti di riaverla con noi in questa stagione – ha rilevato il manager Steven Manson – La sua grande duttilità difensiva e il suo importante contributo in attacco ne fanno una giocatrice di grandissimo livello oltre che una grande compagna di squadra”.

Il Saronno nella stagione 2022 aveva messo a segno il triplete, vincendo campionato, Coppa Italia e Coppa Coppe.

(foto Giovanni Pini: la giocatrice Noa Armirotto dell’Inox Team Saronno)

28032023