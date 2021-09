SARONNO – “Abbiamo sbagliato, non faremo ricorso”: l’Inox Tesm Saronno dice addio alla corsa per lo scudetto 2021 dopo la sconfitta a tavolino contro Forlì, determinata dall’erroneo tesseramento della giocatrice belga Noa Armirotto. “Abbiamo sbagliato, in buona fede e senza ottenere alcun vantaggio ma per questo tipo di errori il regolamento prevede una pena sprorpozionata – dice il presidente saronnese, Massimo Rotondo – Non possiamo che prenderne atto, anche se c’è enorme amarezza”. In sostanza nel mese d’agosto Armirotto, con nulla osta saronnese, si è trovata a giocare pure alcune partite del campionato olandese, con le Onze Gezellen: è consentito dalle norme della federazione dei Paesi bassi ma non da quelle della federazione italiana.

Questa mattina dunque la clamorosa decisione del giudice sportivo che, esaminata la posizione della giocatrice Armirotto del Saronno, ha deciso di infliggere la penalità della sconfitta a tavolino, alle saronnesi, in tutte le gare della semifinale playoff, che l’Inox Team aveva formalmente vinto sul diamante, per 3-1. Il tutto dopo il ricorso del Forlì per gara 4 di sabato sera: subito il giudice aveva dato la vittoria a tavolino a Forlì per quella partita, riservandosi ulteriori decisioni, che sono quindi arrivate nella giornata odierna.

28092021