SARONNO – “Proseguono con celerità i lavori di riqualificazione che l’Amministrazione saronnese ha avviato al quartiere Matteotti per la trasformazione del tratto di viale Amendola che insiste davanti alla piazzetta in un’area protetta di incontro e socialità per i cittadini. Il cantiere durerà ancora per qualche mese, con una viabilità interrotta su viale Amendola tra via Don Minzoni e via Rosselli”. A fare il punto sul progetto sono i responsabili del Comune, che annunciano: “Per consentire alcuni interventi edili ed impiantistici da lunedì 3 aprile e sino a metà maggio sarà necessario chiudere al traffico la via Rosselli, con accesso consentito ai soli residenti mediante doppio senso provvisorio nei tratti compresi tra la via Amendola e le vie Avogadro e Torricelli. Ci scusiamo per il disagio”.

Le opere porteranno alla realizzazione di una nuova piazza al rione Matteotti, nell’area di via Amendola.

29032023