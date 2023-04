x x

COGLIATE – Taglio del nastro per il point elettorale del Andrea Basilico che si ricandida come sindaco del paese, alla testa di una coalizione Lega-Forza Italia, per le elezioni amministrative in programma i prossimi 14 e 15 maggio.

Il point è stato allestito in via Trento 31: in molti, anche dai paesi vicini, sono arrivati per testimoniare il proprio sostegno al sindaco uscente. C’erano, tra gli altri, il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi con il candidato sindaco lazzatese (dove si vota nelle stesse date) Andrea Monti; ed il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. I tre comuni confinante, negli ultimi anni, hanno avviato collaborazioni in vari ambiti.

“Sono stati cinque anni molto complessi, siamo passati da numerosissime crisi e le abbia superate tutti insieme come comunità e cogliate ne è uscita rafforzata e più unita – ha rimarcato Basilico – Devo ringraziare di cuore chi è stato con me in questi anni, ma in realtà l’intera cittadinanza che mi ha dato moltissima forza. Abbiamo fatto numerosi investimenti, diverse opere sono arrivate al termine. La ciclabile di Cascina Nuova, i marciapiedi di via Volta, la nuova ala cimitero; è quasi finita la nuova palestra ed è partito il progetto per il recupero di Palazzo Rovelli, che era incagliato da 40 anni. Al contempo non abbiamo toccato la tassazione, addirittura con alcune tariffe siamo scesi”.

Ha proseguito Basilico: “Abbiamo una notiziona da dare, normalmente si lascia un tesoretto a chi verrà, nel nostro caso un tesoro immenso perché abbiamo portato a Cogliate milioni di euro in risorse esterne, per un bilancio con due milioni di euro in avanzo di amministrazione. Lasciamo dunque un Comune con più risorse di quante ne abbiamo trovate; pur facendo tante opere sul territorio. Dobbiamo dare continuità a questo lavoro!”

(foto: alcune immagini dell’inaugurazione del point elettorale di Andrea Basilico a Cogliate)

11042023