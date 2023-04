x x

SARONNO – Nulla è stato lasciato al caso: dalle decorazioni colorate e vivaci del palco all’allestimento delle tavolate talmente numerose da dover essere predisposte sia all’esterno che all’interno della struttura. E’ stata un successo la quarta edizione dell’iftar la cena organizzata dal centro islamico di via Grieg sabato 15 aprile. Oltre 750 i saronnesi prenotati con un sistema che ha permesso ai volontari di gestire anche allergie e intolleranze. A raccogliere l’invito tante famiglie saronnesi interessate a vedere all’interno della struttura di via Grieg e conoscere più da vicino una comunità che ormai è parte integrante di quella saronnese.

Tra i presenti anche tante autorità cittadine ma anche arrivate dai comuni limitrofi (erano presenti il sindaco Marco Giudici, il primo cittadino di Cislago Stefano Calegari, il vicesindaco Alessandro Ranieri di Solaro) senza dimenticare la parlamentare Chiara Gadda e il consigliere regionale Giuseppe Licata. Grande condivisione anche con la comunità pastorale con una delegazione guidata dal prevosto monsignor Claudio Galimberti e arricchita dalla presenza del predecessore monsignor Armando Cattaneo che ha portato un dono “per iniziare a prendersi cura del pianeta insieme” a tutti i volontari.

E sono stati proprio loro, i giovani del centro islamico, i protagonisti della serata gestendo l’arrivo di oltre 1200 persone facendo sentire tutti accolti e benvenuti. Diventato una tradizione il menù che ha spaziato dalla zuppa Harira con il riso speziato pakistano al cous cous marocchino passando per l’ormai celebre pizza di Rovellasca per arrivare all’apprezzatissimo the alla menta: “E’ quello che si trova sulle nostre tavole perchè l’integrazione riguarda tutti gli aspetti della nostra vita” ha spiegato Saif Abouabid ottima guida e padrone di casa della serata con i responsabili del centro Latif Chridi e Sadok Hammami.

Tanti i momenti di condivisione e confronto aperti dal discorso dell’imam Najib Al Bared che nel suo saluto ha raccontato della piantina nata con i semi regalati ai saronnesi nell’ultimo iftar e riportata da Benedetta al centro come dono: “Un’immagine di come integrazione e condivisione facciano crescere”. Intorno alle 23 dopo premi e riconoscimenti consegnati ad associazioni, cittadini e volontari l’epilogo della serata per lasciar spazio alla preghiera.

