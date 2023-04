x x

SARONNO – Cresce l’attesa per la partitissima di domenica prossima allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove il Fbc Saronno cercherà la vittoria sul Mariano Comense: con i 3 punti, a tre giornate dalla fine del campionato di Promozione, i biancocelesti sarebbero matematicamente certi del passaggio in Eccellenza, a quel punto ormai irraggiungibili al primo posto.

I tifosi saronnesi si stanno mobilitando per l’appuntamento, perchè ci sia un adeguato contorno all’evento calcistico: striscioni, cori, tanta passione da parte di Fronte ribelle e di tutti gli altri supporter saronnesi che saranno senz’altro molto numerosi allo stadio e che in questi giorni sono impegnasti nella preparazione del “materiale” da esibire prima e durante l’incontro per dare la carica ai loro beniamini. Per loro, l’appuntamento allo stadio è già alle 14.30 domenicali, fischio d’inizio del match alle 15.30.

Il Saronno è reduce dal poker inflitto domenica scorsa agli Amici dello sport.

