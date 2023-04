x x

SARONNO – Fumo e fiamme in A8: automobile va a fuoco.

“Non utilizzare gli ascensori” è il cartello che venerdì 21 aprile i saronnesi hanno trovato arrivando in Municipio. La pioggia di questa notte e questa mattina ha infatti creato non pochi problemi al palazzo comunale. I primi dipendenti arrivati in piazza Repubblica hanno trovato rigoli d’acqua e maxi pozze per le scale nei corridoi del piano terra ed anche nei due vani ascensori.

Scontro tra un auto e un monopattino alla rotonda tra via Miola e via Roma. E’ successo poco prima delle 1430. L’impatto ha coinvolto una Citroen e un monopattino. Il 50enne che viaggiava su quest’ultimo mezzo è finito a terra ed ha perso i sensi. Questa la ricostruzione di alcuni testimoni che sono intervenuti per chiamare i mezzi di soccorso e dare l’allarme.

Quest’anno la notte bianca si farà grazie ai fondi che l’Amministrazione otterrà dalla tassa di soggiorno. L’ha spiegato ieri sera, nell’incontro con i cittadini, l’assessore al Bilancio e al Commercio Mimmo D’Amato.

