x x

ORIGGIO – Papà con i figli, nonni con i nipotini e famiglie al completo stamattina, domenica 23 aprile, sono arrivati i primi visitatori alla Fiera del Bestiame di Origgio l’evento che, iniziato venerdì 21 aprile con l’apertura della ristorazione, continuerà fino a martedì 25 aprile proponendo appuntamenti per eventi per addetti ai lavori ma anche per famiglie.

E sono state proprio queste ad essere protagoniste da stamattina con l’arrivo dei cavalli del concorso morfologico. Alle 9,30 erano già una trentina gli esemplari iscritti arrivati dalle province di Varese, Como, Milano, Monza e Brianza e Bergamo.

Sotto il tendoni cavalli e pony fotografati e ammirati da grandi e piccoli anche nel grande recinto dove nel pomeriggio si terrà la gimkana western (due manche) mentre per l’intero pomeriggio si potrà provare ad andare a cavallo. Serata con cena e concerto di rockabilly music party.

“C’è tanto entusiasmo ed energia – spiega Luca Panzeri assessore che da sempre si occupa della fiera – da parte di tutti operatori e partecipanti c’è voglia di fare del proprio meglio per far rivivere la fiera. Questo è un numero zero: dopo tre anni di stop dovuta al covid è davvero difficile. So che si cono alcune lamentele per il rumore soprattutto legate alla sfilata di truck di ieri per le vie del centro. Ci scusiamo con chi è stato disturbato ma una fiera è anche festa, rumore e divertimento. Sono un paio di giorni di giorni di eventi di persone che lavorano tanto per la buona riuscita di un evento che è parte della nostra tradizione e comunità”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione