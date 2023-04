x x

SARONNO – “Il 25 aprile 1945 è una data storica da non dimenticare. Da festeggiare come una delle più belle date della vita dell’Italia e dell’Europa. Perchè il 25 aprile ha significato la sconfitta del nazifascismo che aveva portato tanti dolori al nostro popolo e al popolo europeo”.

Inizia così il video messaggio di Ivonne Trebbi partigiana classe 1928 sul 25 aprile condiviso con Anpi in occasione della mostra dedicata alle staffette partigiane organizzata alla Sala Nevera e aperta fino al 30 aprile.

“Dobbiamo ricordare il 25 aprile come l’inizio di una nuova Italia come l’inizio di una nuova costituzione che ha dato al nostro Paese la costituzione più bella del mondo perchè nega il valore della guerra e sottolinea il valore della pace. L’unica cosa che può far vivere i popoli in pace è rivendicare le proprie necessità sociali dal lavoro alla salute, all’istruzione. Sono cose che non possono mancare. Ecco perchè vi dico compagni, amici ricordiamo questa data come la più bella che possa esserci nella nostra storia.

Non dimentichiamo tutti coloro che han dato la vita che si son sacrificati per dare all’Italia la costituzione repubblicana, la democrazia e quello che serve ad un popolo per poter vivere in pace con tutti gli altri popoli. Andiamo avanti dicendo no al fascismo, no alle guerre”.

