x x

COGLIATE – Una partita molto avvincente e combattuta quella che si è disputata tra Cogliatese e Torino Club Marco Parolo durante il nuvoloso pomeriggio di oggi 7 maggio valida per l’ultima giornata stagionale del girone x della seconda categoria.

La gara si sblocca nella seconda metà del primo tempo regolamentare quando, al minuto 31, Zampieri insacca la palla in rete e porta in vantaggio i padroni di casa. L’attaccante della Cogliatese non si accontenta del primo goal e, dopo soli 7 minuti dall’1-0, trova il raddoppio che gli consente di realizzare una doppietta personale. Il risultato rimane invariato fino agli ultimi minuti della seconda metà di gara quando Dieng trova la rete che apre un briciolo di speranza per il pareggio che però successivamente non si concretizzerà.

La Cogliatese, dunque, con la doppietta di Zampieri vince per 2-1 la sua ultima partita del campionato riuscendo così a portare a casa tre punti che gli permettono di concludere la stagione al 13 posto in classifica con 26 punti.

Non c’è altro da fare invece per i ragazzi del Torino Club che ormai erano già costretti da più di un paio di giornate a giocare e vincere i playout che si disputeranno nelle settimane successive per conquistare la salvezza, dal momento in cui la squadra di Gallarate ha concluso il campionato in terzultima posizione con soli 16 punti e ben 22 sconfitte stagionali.

Aldo Falgares

ASD COGLIATESE – ASDC TORINO CLUB MARCO PAROLO 2-1

Asd COGLIATESE: Borgonovo, Basilico, Rose, Manno, Ferrario, Chiari, Ventrella, Murari, Castelnovo, Cimnaghi, Zampieri. A disposizione: Salvadore, Elli, Messina, Balestrini, Pascale, Cattaneo, Forliano. All: Celano.

Asdc TORINO CLUB MARCO PAROLO: Tosi, Galli, Aprigliano, Loseto, Ilardi, Sow, Balsemin, Dieng, Ghezzi, Coppa, Zanzi. A disposizione: Locarno, Pizzi, Mocchetti, Gagliardi, Zefi, Bentouja. All: Aresi.