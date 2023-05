x x

SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio odierno, alle 18, in via Tommaso Grossi di Saronno: nel momento di maggior traffico della giornata, quello del rientro a casa dopo la giornata di lavoro, si è verificato uno scontro fra una automobile ed una motocicletta e la ragazza che era in sella di quest’ultimo veicolo ha avuto bisogno di cure mediche. La giovane, di 19 anni, è stata soccorsa dell’equipaggio dell’ambulanza del Sos Uboldo presto giunta sul posto dove è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

Il sinistro si è verificato nelle vicinanze della rotatoria all’incrocio con via Volonterio. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi e di raccogliere le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire con precisione l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità. La ragazza contusa non ha riportato gravi conseguenze.

(foto archivio: precedente incidente sempre in quella zona, con i rilievi della polizia locale)

