SARONNO – Dopo essere stato esposto al castello di Masnago Musei Civici di Varese, è ora appeso al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli il dipinto di Gaudenzio Ferrari, Dio Padre circondato da quattro angeli. E’ un’opera del 1540-1545 circa, solitamente conservato sulla controfacciata della chiesa Prepositurale e recentemente restaurato dal Centro Restauro La Venaria Reale nell’ambito del bando “Tesori Nascosti” della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Si tratta del primo passo dell’iniziativa “In dialogo” che mette in mostra l’opera nel Santuario sotto la cupola con il concerto degli angeli di Ferrari. Per apprezzare a pieno entrambe le opere sono disponibili visite a cura di Cantastorie, previste in due turni giovedì 11 – 18 – 25 maggio e 1 – 8 – 15 – 22 giugno alle 20:30 e alle 21:30 previa apposita prenotazione su Eventbrite. Sarà gradita un’offerta, interamente devoluta alla parrocchia proprietaria del quadro, per sostenere il delicatissimo e impegnativo restauro dell’opera.

L’iniziativa è intitolata “In Dialogo” in quanto il dipinto Dio Padre circondato da quattro angeli sarà messo nell’eccezionale confronto con l’opera gaudenziana, non solo con gli affreschi della cupola de Il concerto degli angeli ma anche con la statuaria, ideata dallo stesso Gaudenzio Ferrari, ma poi realizzata da altri autori, per la composizione di una teatralità illusoria di apertura degli spazi celesti del “Paradiso”.

La visita prevede la possibilità di salire ai matronei per ammirare da vicino il dipinto da poco restaurato “In dialogo” con gli affreschi e le statue del Santuario e ascoltare il racconto dei volontari che illustreranno le vicende storico-artistiche e del restauro del dipinto.

Per l’accesso ai matronei è necessario compilare un documento di manleva (differente per adulti / adulti con minori), come da modelli inseriti in Eventbrite. Sono raccomandate scarpe con suola continua (no tacchi), né portare con sé zaini o borse voluminose. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. Le persone senza liberatoria o che non vorranno salire ai matronei potranno assistere comunque alla visita dalla chiesa e prendere posto sulle panche.

