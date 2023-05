x x

LAZZATE – COGLIATE – Elezioni amministrative a Lazzate e Cogliate è il momento dello spoglio. Terminata la due giorni elettorale è il momento di conoscere il nuovo sindaco dei due comuni. A Cogliate è una corsa a due tra il sindaco uscente Andrea Basilico (Lega – Forza Italia) e Paolo Bianchi lui reduce da 5 anni come consigliere comunale (Progetto in Comune).

Tre invece i candidati per sostituire la sindaca Loredana Pizza a Lazzate. A scendere in campo tutti lazzatesi con incarichi cittadini nell’ultima legislatura ossia il consigliere uscente Andrea Fenocchio (Lazzate in Movimento) l’assessore uscente Andrea Monti (Lega, Forza Italia e Amo Lazzate) e la consigliera uscente Lorella Babetto (Fratelli d’Italia)

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO DI GIULIA ARITI

