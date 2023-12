Città

SOLARO – RESCALDINA – Sabato 12 dicembre alcuni giovani autistici dell’associazione In x aut – Integrazione e solidarietà per l’autismo odv di Solaro con i loro genitori hanno aiutato l’osteria sociale La tela di Rescaldina a confezionare sacchetti natalizi allegri e solidali.

“La Tela – spiegano – è un ristorante che è stato confiscato anni fa alla ‘ndrangheta ed è attualmente gestito da una cooperativa sociale. I sacchetti natalizi sono stati riempiti con vino, birra, marmellate, biscotti, cioccolato e pasta. Tutti prodotti del commercio equo e solidale, delle aziende confiscate alle mafie, delle cooperative sociali attive nelle carceri e altre ancora”.

Il tocco finale, che ha reso ancora più belli e significativi i sacchetti, è stato dato dai biglietti di auguri preparati dai ragazzi di In x aut durante i laboratori del “Sabato speciale”, un progetto ludico-ricreativo inclusivo promosso da In x aut che da ormai sette anni permette a ragazze e ragazzi autistici di trascorrere momenti di svago e divertimento al sabato pomeriggio e sera con l’aiuto di educatori e in compagnia di giovani volontari.

“La collaborazione tra In x aut di Solaro e La Tela di Rescaldina – concludono gli organizzatori dell’appuntamento – giunta al suo secondo anno, dimostra come il contributo dei nostri ragazzi faccia bene a loro e a chi dà a persone con disabilità una possibilità”.

