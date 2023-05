x x

SARONNO – E’ rispondendo ad una delle domande del portavoce del centro sociale Giulio Lenzi che il sindaco Augusto Airoldi fa il punto della situazione di quanto succede dell’ex Cantoni l’area dismessa tra l’ospedale e la Cassina Ferrara teatro di occupazioni abusivi, spaccio di sostanze stupefacenti e dei più gravi episodi di cronaca avvenuti negli ultimi mesi in città.

“Il recupero dell’ex Cantoni – ha spiegato il primo cittadino – prosegue con lentezza per problemi legati la bonifica delle acque. Al momento i livelli di inquinanti sono ancora oltre i limiti e quindi l’intervento in corso ha ancora tempi lunghi. C’è anche il tema della siccità che rende difficile anche quantificare se per completare la bonifica servano ancora mesi o magari anni”.

Ma è sul tema della sicurezza e delle occupazioni che si sono concentrate negli ultimi mesi le richieste e le proteste dei residenti della zona tra via Marzorati, via Miola. Il primo cittadino affronta il tema: “Purtroppo continuano ad esserci occupazioni notturne che portano ad episodi di degrado e di violenza. Sabato scorso la proprietà ci ha detto che entro la settimana prossima arriveranno mezzi enormi per abbattere edifici più alti che vengono usati come ricovero notturno e spaccio”.

E conclude: “Se la proprietà mantiene le promesse in una settimana, dieci giorni dovrebbe cambiare la situazione dell’ex Cantoni e la quotidianeità dell’intero comparto”.

