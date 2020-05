SARONNO – Ha aperto, letteralmente, la porta sul degrado: il riferimento va a quanto si è trovato davanti nel tardo pomeriggio dell’altro giorno il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi quando è andato a compiere un sopralluogo al “rifugio per senza tetto” di via Monte Pasubio al quartiere Prealpi. Banfi ci passa spesso, per verificare la situazione e dare una mano, se qualcuno ha bisogno, fosse anche soltanto di scambiare due chiacchiere.

Stavolta, tutto in disordine, odore nauseabondo, sporcizia: “Va sempre peggio e c’era da immaginarselo – dice Banfi – Questo spazio è stato aperto dal Comune nell’inverno 2018-2019, senza filtro, senza controlli, semplicemente come una porta aperta sul vecchio prefabbricato, prima edicola e poi sede del vigile di quartiere. Mi chiedo come si possa pensare ad una “non gestione” del genere, considerando che poi dentro vanno persone che più di tutti hanno bisogno di aiuto, sono a rischio e sono “fragili”. L’ho già detto e lo ripeto: va chiuso e istantaneamente creata una struttura decorosa e umana”. Banfi ha anche inviato un esposto alla prefettura di Varese.

