x x

SARONNO – “Tutti i miei risparmi, dopo aver pagato le spese del funerale, vadano in beneficenza: una parte alla Associazione Italiana per la ricerca sul cancro di Milano, un’altra all’oratorio di via Legnani, agli anziani bisognosi di Saronno e alla parrocchia di Pietro e Paolo”.

Sono le ultime volontà di Giuseppe Landonio volto noto in città per il suo impegno all’oratorio di via Legnani. Un’attività svolta con tanta dedizione da fargli ottenere la Ciocchina. “Il servizio svolto con spirito di dedizione, da ben sessantuno anni nell’oratorio di via Legnani con un esempio di semplicità e umiltà” era la motivazione per cui aveva ottenuto la civica benemerenza nel 2015 nella cerimonia con il sindaco Alessandro Fagioli.

Landoni si è spento lo scorso 21 luglio nella sua abitazione all’età di 81 anni. Ora è stato reso noto il testamento che prevede che i suoi risparmi di una vita vadano in beneficienza in gran parte per la città di Saronno. Landoni ha previsto una donazione per l’associazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ma soprattutto lasciati per l’amato oratorio di via Legnani, la parrocchia prepositurale e anche gli anziani bisognosi di Saronno.

Di quest’ultimo lasciato si occuperà l’Amministrazione comunale che ha accettato il lasciato incaricando il notaio per lo svolgimento delle pratiche burocratiche.

CHI ERA GIUSEPPE LANDONIO – IL RICORDO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione