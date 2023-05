x x

UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo il discorso integrale tenuto dal sindaco Luigi Clerici durante la giornata nazionale della legalità, celebrata con gli studenti dell’istituto comprensivo Alessandro Manzoni.

Un caloroso saluto a voi, un saluto ai nostri ragazzi e ragazze dell’istituto comprensivo Manzoni ed ai loro insegnanti, al consiglio comunale dei ragazzi ed al suo sindaco Corrado Legnani, alle autorità civili e militari ai rappresentanti delle nostre associazioni presenti con i loro labari, all’associazione nazionale Polizia di Stato, all’associazione nazionale Carabinieri, alla polizia locale, alla Prociv ed ai nostri Alpini, grazie per essere intervenuti oggi per celebrare la Giornata per la Legalità, dedicata per commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare ricordare gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Ricorrenza in cui onoriamo la memoria di servitori dello Stato che hanno pagato con la vita la lotta contro la criminalità organizzata. Il loro impegno per una società giusta in cui la cultura della legalità prevalga su atti criminosi è una priorità per tutti noi, valori da trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

Oggi siamo qui per rendere omaggio a chi ha compiuto fino in fondo il proprio dovere, servendo lo Stato fino all’estremo sacrificio, un momento di raccoglimento in ricordo delle vittime delle stragi di Capaci il 23 maggio 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, e di via d’Amelio il 19 luglio 1992 dove furono assassinati Paolo Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina.

Vogliamo insieme far rivivere l’eredità di chi ha dedicato la propria vita in difesa della legalità.