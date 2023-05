x x

SARONNO – Il temporale che dopo le 20 si è abbattuto sulla città degli amaretti ha creato non pochi problemi. La situazione più critica in via Primo Maggio dove si sono attivati, per l’acqua che si è accumulata nel punto più basso del sottopassaggio, i semafori che bloccano la circolazione. Sul posto la polizia locale che ha chiuso il passaggio per una mezz’ora. Non è mai stato chiuso malgrado la presenza di acqua il sottopassaggio di via Milano.

Per risolvere i problema si sono attivati sia Amsa e la reperibilità del comune per pulire i tombini e le caditoie sia i tecnici di Alfa la società che gestisce la rete idrica cittadina.

Ma non solo. Problemi anche in via Manzoni dove dalle 21 è mancata la corrente elettrica lasciando al buio diverse abitazioni. Rimasta accesa invece l’illuminazione pubblica.

Nel pomeriggio c’è stata una mini-grandinata dopo il temporale che ha costretto ad annullare la sfida amichevole tra la Nazionale Italiana di Softball e la Inox Team.

(foto archivio)

