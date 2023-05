x x

CERIANO LAGHETTO – Seconda partita e seconda vittoria per i ragazzi del Club Tennis Ceriano nella fase a gironi del campionato di serie B2 maschile.

Questa volta, la formazione guidata da Eugenio Ferrarini si è imposta sul Circolo Tennis Parabiago con un rotondo 6-0, un successo che fa il paio con quello ottenuto all’esordio contro il Milago Tennis Center e che permette al team brianzolo di salire a 6 punti conquistando la vetta solitaria nel girone 5.

Passando alla cronaca della sfida, si è trattato di una lunga domenica di tennis che non era iniziata sotto i migliori auspici con i campi impraticabili a causa del maltempo che aveva fatto slittare l’inizio dei match dalle 10 alle 14.

Ma una volta in campo, i giocatori di Ceriano hanno messo il turbo con le vittorie in singolare di Mattia Rossi e Lorenzo Furia prima e di Alessio Zanotti e Massimiliano De Pasquale poi. Forte del 4-0, il Ctc non ha rallentato, aggiudicandosi anche i due doppi con le coppie cerianesi formate da Furia/De Pasquale e Zanotti/Rossi. Prossimo appuntamento nel mantovano, con la sfida in trasferta contro il Tennis Club Guidizzolo in programma domenica 28 maggio.