ORIGGIO – Traffico rallentato stasera in autostrada per l’ennesimo incidente avvenuto nelle vicinanze del bivio fra A9 ed A8, all’altezza di Origgio, in direzione sud sulla A9. Alle 19.40 odierne lo scontro fra due automobili. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, è arrivata una pattuglia della polizia stradale e sono accorse tre ambulanze, di Sos Uboldo, Croce rossa di Saronno e Croce azzurra di Rovellasca.

Tre le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, in particolare una donna di 31 anni ed una donna di 51 anni. Nessuna è comunque apparsa in pericolo di vita.

Per effetto del sinistro, lungo l’autostrada si sono formare code e rallentamenti. Le cause del sinistro sono al vaglio della polstrada.

(foto archivio)

27052023