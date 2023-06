x x

SARONNO – Da lunedì 29 maggio IlSaronno ha un membro in più in redazione: Alice Masini, solarese di 24 anni, accompagnerà la direttrice Sara Giudici nelle diverse attività della quotidianeità giornalista così da poter apprendere al meglio la vita frenetica che caratterizza questa professione.

A seguito degli studi universitari e di una breve esperienza lavorativa, Alice ha deciso di intraprendere questo percorso, con determinazione, curiosità e spirito di iniziativa; questa collaborazione, iniziata con una presenza a Radiorizzonti con il tradizionale appuntamento settimanale con ilSaronno, le permetterà di toccare con mano la professione del giornalista e cosa essa comporta in termini di tempo e sforzi.

“Ho una vita davanti per trovare la strada giusta, questa è l’età per sperimentare, provare a capire cosa può piacere. Sara e tutta la redazione del giornale, mi hanno dato una grandissima opportunità che non intendo sprecare, lavorare in redazione e scoprire il mondo del giornalismo locale può essere per me una possibilità di crescita in tutti gli ambiti della vita. Non è detto che sia facile, ho ancora molta strada da fare, ma sono sicura che mi impegnerò al massimo” commenta Alice.

L’obiettivo della redazione e di Alice è proprio quello di esplorare quanto più possibile il mondo del giornalismo locale, acquisire nuove competenze e migliorare quelle che già possiede.

“E’ sempre un piacere aprire la redazione a giovani che vogliono vedere come funziona un giornale locale – spiega la direttrice Sara Giudici – ancora di più nel caso di Alice determinata a scoprire il mondo del giornalismo in vista di un futuro impegno professionale. Speriamo che quest’esperienza possa essere per lei formativa e l’inizio di una lunga collaborazione con IlSaronno.”

