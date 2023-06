x x

SARONNO – E’ successo ieri, sabato 4 giugno, prima delle 8 quando alcune persone, che avevano necessità di fare un bancomat all’ufficio posta di via Varese, si sono accorti che all’interno dello spazio dello sportello automatico stava dormendo un giovane. Hanno subito contattato la polizia locale che ha inviato sul posto la pattuglia. La presenza degli utenti ha svegliato il giovane, un 24enne senza fissa dimora che gravita nella zona del Varesotto da tempo.

Quando è arrivata la pattuglia il ragazzo si è subito mostrato collaborativo: ha racconto i propri effetti personali e quindi si è allontanato permettendo agli utenti di svolgere le proprie operazioni. Un’occupazione che si è risolta in pochi minuti. Per lui non ci saranno conseguenze legali anche considerando la collaborazione con le forze dell’ordine e il fatto che non ci siano stati danni alla struttura.

Probabilmente visti i temporali e le temperature comunque ancora basse in orario notturne soprattutto alle prime ore del mattino il ragazzo aveva deciso di ripararsi nello spazio illuminato ma comunque chiuso, pulito e riparato dalle intemperie.

