SARONNO – Grande mobilitazione ieri mattina in via Filippo Reina dove intorno a mezzogiorno sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per un movimentato episodio familiare. Secondo quando emerso ci sarebbe state una lite in famiglia con la figlia che si sarebbe chiusa in casa rifiutandosi si aprire.

Per questo sono arrivate le prime chiamate di aiuto al numero unico delle emergenze. Sul posto i carabinieri, l’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco di Saronno presto raggiunti dai colleghi con l’autoscala. Proprio con il mezzo i pompieri sono arrivati in casa e sono entrati da una finestra. Un intervento necessario visto che è stata aperta la porta che ha permesso al personale del pronto intervento sanitario, sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, di soccorrere una donna portata all’ospedale di Saronno.

A chiarire i contorni della vicenda saranno i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati anche di gestire il traffico bloccato nell’isolato per permettere le attività di soccorso.

