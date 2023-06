x x

SARONNO – “Nel bene e nel male, Silvio Berlusconi ha segnato una parte della storia d’Italie e ha segnato anche una parte della nostra vita personale”.

Inizia così il ricordo del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli per la scomparsa di Silvio Berlusconi avvenuta stamattina lunedì 12 giugno.

“Per quanto mi riguarda, dopo la fine dei partiti tradizionali, in particolare della Democrazia Cristiana, negli anni ’90 ho trovato nella sua figura la possibilità di continuare l’esperienza di centro nella collocazione politica, che altrimenti sarebbe sbiadita se non sparita. Ho avuto anche la possibilità, per qualche anno, di fare parte del suo partito, dal quale mi sono poi allontanato quando mi sono reso conto che gli ideali iniziali venivano sensibilmente cambiati e mutati. Nondimeno nel 2015, candidato per l’elezione a Sindaco, anche se espressione di Unione Italiana, Silvio Berlusconi venne a Saronno per sostenere la mia candidatura e fu un incontro molto gradevole, vivace. Come persona con la quale parlare era veramente un campione di conversazione. È un bel ricordo quello che mantengo, spero che abbia raggiunto anche lui la sua pace e che gli italiani sapranno con calma rivedere la sua storia e l’importanza che ha avuto nella storia italiana.

QUI IL LEGAME TRA BERLUSCONI E SARONNO

QUI LA MOSTRA SU INFANZIA DI BERLUSCONI A SARONNO

(foto d’archivio: Berlusconi a Saronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione