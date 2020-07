Calcio serie D, capitan Corno resta alla Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese sta ponendo le basi per costruire la nuova squadra da mettere nelle mani di mister Roberto Gatti.

Il primo tassello non poteva che essere Federico Corno, il capitano, il leader dei rossoblù giunto alla sua tredicesima stagione alla Caronnese: “Sono felice del rinnovo e di essere la bandiera della Caronnese per l’ennesimo anno. Dopo la morte del presidente non potevo far altro che rimanere qui anche per rispetto alla sua figura. Lui ha significato molto per me in questi 13 anni e mi è sembrato dunque doveroso non abbandonare in un momento particolare per la società. La famiglia Reina, come al solito, si è fatta trovare pronta rispondendo presente e sostenendo la società nonostante la morte di Augusto, che resterà per sempre il mio presidente. L’obiettivo come sempre è quello arrivare più in alto possibile”.

(foto: capitan Federico Corno in una simpatica immagine, letteralmente “incorniciato” dalla Caronnese)

