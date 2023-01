x x

SARONNO – Malore ieri alle 17.15 in via Don Volpi alla periferia nord di Saronno dove è intervenuta l’ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere un uomo di 59 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. E’ stato trasportato al vicino ospedale cittadino e trattenuto in osservazione, le sue condizioni non sono comunque apparse gravi.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica a Saronno, nelle ultime settimane; di questi casi infatti ne sono avvenuti diversi interessando sia giovani che persone mature; insomma si è di fronte ad una problematica, quella degli eccessi alcolici, che è davvero trasversale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una ambulanza del Sos Uboldo in servizio sul territorio)

25012023