SARONNO – Stasera, sabato primo luglio, dalle 20 a Saronno si terrà l’attesa Notte bianca, la prima del post covid e della gestione dell’Amministrazione Airoldi. Proprio il primo cittadino Augusto Airoldi ha insistito più volte sulla qualità e l’unicità della proposta, realizzata con un investimento di 38 mila euro che arriveranno dalla tassa di soggiorno con l’aggiunta di poco più di 5 mila euro arrivati da sponsor privati. “Sarà una notte bianca di un certo livello – ha dichiarato più volte il sindaco parlando dell’evento – che distinguerà Saronno dai comuni limitrofi”.

PARCHEGGI

Nella giornata di sabato 1 luglio dalle 12 tutti i parcheggi della città sono liberi senza riserve, senza limitazione oraria e non sono soggetti a pagamento, tranne i parcheggi di via Pola, piazza Saragat e il parcheggio multipiano di via Milano.

Dalle 15 di sabato 1 luglio alle 7 di domenica 2 luglio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata lungo le seguenti vie: via Verdi; piazza Aviatori d’Italia; piazza San Giuseppe (tratto compreso tra Via V. Monti e Via Carcano); via Caduti della liberazione; piazza Cadorna; via Diaz (lato civici pari); via Carcano; via Solferino; via Leopardi.

VIABILITA’ DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO

Dalle 9 di sabato 1 luglio sino alle 6 di domenica 2 luglio saranno vietati transito e sosta in via Leopardi (tratto compreso tra Piazza Libertà e Via Antici) area a servizio della manifestazione ed area di fuga durante la manifestazione.

Dalle 12 di sabato 1 luglio sino alle 3 di domenica 2 luglio circolazione vietata invece in via Roma (tratto compreso tra Via Manzoni e Piazza Libertà); piazza Libertà; via Garibaldi; via Taverna; via Caronni; corso Italia (tratto compreso tra Via Carcano e Piazza Libertà); vicolo Santa Marta; Piazza Avis; via Genova; via Pusterla; via Micca (tratto compreso tra Via San Giuseppe e Via Cavour); piazza De Gasperi; via Cavour; vicolo Pozzetto; vicolo Scuole; piazza Schuster; via S. Cristoforo; vicolo Del Caldo; vicolo Del Lino; piazza La Malfa; piazza Riconoscenza; vicolo Castellaccio; via Portici; via Padre Monti; piazza Indipendenza; via G. Pasta; via Tommaseo (tratto compreso tra Via Monti e Via Gianetti); via San Giacomo.

In queste vie sino alle 15 è consentito il transito ai residenti, agli autorizzati alla manifestazione per le operazioni di carico/scarico, agli operatori economici della ztl ai taxi, ai veicoli utilizzati da persone diversamente abili.

Dalle 15 del giorno 1 luglio sino alle 3 del 2 luglio potranno circolare esclusivamente i mezzi di pronto soccorso, i mezzi di pronto intervento ed i mezzi a disposizione delle forze di Polizia sugli itinerari predisposti.

Dalle 12 di sabato 1 lugli osino alle 7 di domenica 2 luglio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata nelle seguenti vie: via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e Piazza Libertà); piazza Libertà; piazza Cadorna; via Garibaldi; via Taverna; corso Italia; piazza Volontari del Sangue; via Genova; via Pusterla; piazza De Gasperi; via Cavour; vicolo Pozzetto; piazza La Malfa; vicolo Scuole; piazza Schuster; vicolo Del Lino; vicolo Del Caldo; via San Cristoforo; via Portici; piazza Riconoscenza; via Padre Monti; piazza Indipendenza;

Dalle 16 di sabato 1 luglio 2023 sino alle 3 di domenica 2 luglio 2023 è vietato il transito dei veicoli compresi i bus urbani ed extraurbani e la sosta lungo le seguenti vie: Caduti della Liberazione; Leopardi; Antici; Rimembranze/Caduti Saronnesi; Griffanti/Rimembranze; P. P. Reina/Pola; P.P. Reina/Diaz; Pola/Ramazzotti; Ramazzotti/Via Guanella; Ramazzotti/Via Monti; San Giuseppe/Volonterio, San Giuseppe/Verdi, S. Giuseppe/Pola; Bossi/Via Diaz; Aviatori d’Italia/Piazza Unità d’Italia; Tommaseo/Via Gianetti; Roma/ Manzoni; Leopardi/ Marconi, Leopardi/ Via Antici, Antici/Via Veneto; Garibaldi/Via C. Liberazione; C. Liberazione/Via Milano;viale Rimembranze/Via Cantore.

SPETTACOLI

Per la precisione quella di Saronno sarà una Buskers Night ossia una notte dedicata agli artisti di strada perchè l’obiettivo è quello di far vivere l’interno centro storico.

L’evento clou il piano sky si terrà in piazza Liberà per tre volte alle 21, alle 22 e alle 23. “Come una metafora di musica in volo – si spiega nella presentazione – un pianoforte con una pianista che suona dal vivo viene sollevato e portato a 3 metri d’altezza. L’altezza è studiata proprio per mantenere il contatto emozionale con la performance musicale dal vivo”.

Altre due le location per gli eventi principali piazza Avis dove ad ogni ora, dalle 20 alle 24, partirà uno spettacolo di “Mistral e Payaso loco” show di giocoleria con Mistral, artista Cileno di fama internazionale. Un’ ‘esibizione mozzafiato tra palo cinese, acrobatica e comicità. Payaso Loco, con il suo show di giocoleria, equilibrismo e monociclo giraffa

In piazzetta Schuster con “Karen show e Tony Polli” sempre con uno spettacolo all’ora esibizioni dedicate ai più piccoli. Clownerie, micro-magia, acrobazie e tanto altro. Antonio Polli, vincitore di numerosi concorsi internazionali per i suoi strabilianti show di magia

In via Carcano angolo via Caduti della Liberazione: un coinvolgente dj set che farà ballare e divertire il pubblico di tutte le età

Sarà presente un mercatino degli hobbisti tra corso Italia e via San Giuseppe ed anche “trampolieri, caricaturisti, dj set”. completano la proposta tutte quelle delle attività che vanno dalla musica dal vivo alle esibizioni delle scuole di ballo.

