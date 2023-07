x x

SARONNO – Se il conducente della Suzuki Ignis che ieri pomeriggio si è schiantata contro il muro di una casa all’angolo fra via Filippo Reina e via San Michele se l’è cavata solo con lievi ferite, è stato visitato e medicato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, la conta dei danni è invece molto rilevante. L’automobile, rimossa con il carro attrezzi, ha tutta la parte anteriore danneggiata, e nell’impatto con la casa ha abbattuto pure una porzione del muro sotto una finestra del caseggiato. Nell’immediatezza, sul posto, oltre a polizia locale ed ambulanza anche i vigili del fuoco che hanno eseguito un sopralluogo, anche per capire se vi fosse danni strutturali.

Da chiarire la cause dell’accaduto alle 14.45 di sabato: il guidatore della Suzuki, un 71enne solo a bordo, praticamente ha tirato dritto allo stop sino a quando è andato a sbattere contro il muro della casa; forse un improvviso malore.

