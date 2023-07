x x

SARONNO – Lento ritorno alla normalità per la città di Saronno con l’apertura anche alle auto del sottopassaggio di via Primo Maggio poco prima delle 18. Nel pomeriggio la circolazione è stata ancora difficoltosa sia per rami e foglie sparsi un po’ ovunque sia per il blocco nel sottopassaggio accanto alla stazione.

L’acqua, accumulatasi con tanto fango e foglie, durante la grandinata che ha colpito la città intorno alle 10 la città e l’intero comprensorio era già “sparita” intorno alle 13 ma è stato necessario predisporre un intervento di pulizia profondo per permettere alle auto di circolare. Lenta anche la rimozione dell’auto rimasta bloccata nel sottopassaggio, il carroattrezzi alle 13 non era ancora intervenuto.

Alle 14 invece è stato riaperto il sottopasso di via Milano anche quello rimasto bloccato per l’acqua anche se con una portata decisamente minore. Nel corso del pomeriggio sono state rimossi anche il platano caduto in via Milano davanti al cimitero e quello caduto in via Varese a poca distanza dalla rotonda dell’ex Telos.

Pomeriggio di lavoro anche per la polizia locale che ha provveduto a chiudere strade e deviare la circolazione per permette agli operai operai della società elettrica di ripristinare in diversi punti, dal Matteotti al centro, i cavi tranciati da rami caduti o dal vento.

