CERIANO LAGHETTO – “Il maltempo dei giorni scorsi ha causato numerosi disagi, grandi e piccoli, sul nostro territorio. Il nostro grande e sincero grazie va in primis ai volontari della Protezione civile che da tre giorni lavorano instancabilmente per la messa in sicurezza del territorio: dagli allagamenti agli alberi abbattuti”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Prosegue Cattaneo: “Grazie a tutti loro, ai volontari che anche oggi sono “scesi in campo” per rendere sicuro e fruibile il parchetto ai bimbi! Una bella faticaccia, ma ne è valsa la pena”. Anche a Ceriano come in molti altri comuni di tutta la zona, innumerevoli sono stati gli interventi per porre rimedio a danni e problemi legati al maltempo.

(foto: Dante Cattaneo, volontari e tagliaerba)

25072023